Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan bisiklet tutkunu çift, kızlarıyla Türkiye'deki azalan suyun önemine ve su kaynaklarına dikkat çekmek için Beyşehir Gölü'nün etrafında pedal çeviriyor.
İpek Şen, tur öncesinde gazetecilere, eşinin de kendisi gibi matematik öğretmeni olduğunu belirterek, biri 3, diğeri 11 yaşında olan kızlarıyla farkındalık oluşturmak için Beyşehir Gölü'ne geldiklerini ifade etti.
Bu yılki projeleri kapsamında küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi sebeplerle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için "Suyun İzinde Göller Projesi" ürettiklerini aktaran Şen, bu proje ile bazı göllerin etrafında bisikletleriyle tur attıklarını vurguladı.
Kurumuş olanlarda ise sadece yanına yaklaşıp durumlarını gözleyebildiklerini vurgulayan Şen, şunları kaydetti:
"Bu şekilde doğal oluşumlu 50 göle ulaşıp, onların durumlarını yerinde inceleyip, kuraklık sorununa dikkat çekmek aslında amacımız, bunun için bisikletlerimizle yollardayız. Beyşehir Gölü bizim 21. gölümüz, buradan da Van’a kadar devam edeceğiz. En son Van Gölü, ardından Çıldır Gölü'nün etrafında tam tur turumuzu Karadeniz üzerinden noktalayacağız. Bütün göllerin sıkıntısı hepsinde bir kuraklık sebebiyle çekilme oluyor. Eğer kış dönemlerinde yeterli yağış olmazsa maalesef kuruma noktasına geliyor. Bunun gibi birçok gölle karşılaştık. Hatta Burdur Gölü'nde de çekilme çok fazlaydı. Beyşehir Gölü'ne ilk defa geliyoruz. Beyşehir Gölü'nde su çekilmesi var, yine yeterli kış yağışları almazsa, bu çekilme daha fazla olacak gibi gözüküyor. Biz de Beyşehir Gölü etrafında, yaklaşık 120 kilometre civarında bir tur atacağız, gözlemler yapacağız.”
Şen, göl ve su kaynakları konusunda insanların tehlikenin boyutunun farkında olmadığını, kendilerinin bu proje kapsamında gittikleri yerleri fotoğrafladıklarını ve bunları insanlara gösterdikçe çevre farkındalığı oluşturmayı düşündüklerini, gözlemlerinin sonucunda hazırladıkları raporu yetkili kurumlara vereceklerini belirtti.
40 yaşındaki bisiklet tutkunu Barış Şen de ilçede Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği’nin misafiri olduklarını, göldeki bisiklet turunda, dernek üyeleriyle istişare ederek pedal çevirecekleri rotaları belirlediklerini vurguladı.
Çift, göl kenarında "Su gelecektir, su hayattır" yazılı pankart açtı.
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