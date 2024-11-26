AZ Alkmaar - Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Cimbom, ligde sadece Rigas FS karşısında puan kaybetti. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı ile AZ Alkmaar – GS maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…