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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu

        AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Hollanda deplasmanından 3 puanla dönerek ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Hollanda ekibi, 17. sırada bulunuyor. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:10
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        • 1

          AZ Alkmaar - Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Cimbom, ligde sadece Rigas FS karşısında puan kaybetti. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı ile AZ Alkmaar – GS maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        • 2

          AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          AZ Alkmaar - Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele, TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 10 puan topladı. Galatasaray, Avrupa Ligi’nde RFS Rigas ile berabere kalırken Elfsborg, PAOK ve Tottenham maçlarından üç puanla ayrıldı.

          UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan son 16 turuna yükselmek isteyen Aslan, puan sıralamasında 3. basamakta bulunuyor.

          Galatasaray, Avrupa Ligi’nde 8 maçın sonunda puan sıralamasında ilk 8’de yer alması durumunda play-off oynamadan son 16 turuna yükselecek.

        • 5

          İCARDİ VE KAAN AYHAN FORMA GİYEMEYECEK

          Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Mauro İcardi mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray kulübünden yapılan son açıklamada Kaan Ayhan’ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurdu. Başarılı oyuncu AZ Alkmaar deplasmanında sahada olmayacak.

        • 6

          LİG AŞAMASINDA SON 3 MAÇ

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi’nde lig aşaması 8 hafta sürecek.

          Galatasaray, Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar mücadelesinin ardından Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.

        • 7

          GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          5. HAFTA

          28 Kasım Perşembe

          20:45 Alkmaar - Galatasaray

          6. HAFTA

          12 Aralık Perşembe

          20:45 Malmö - Galatasaray

        • 8

          7. HAFTA

          21 Ocak Salı

          18:30 Galatasaray - D.Kiev

          8. HAFTA

          30 Ocak Perşembe

          23:00 Ajax - Galatasaray

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