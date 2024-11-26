AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Hollanda deplasmanından 3 puanla dönerek ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Hollanda ekibi, 17. sırada bulunuyor. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu…
- 1
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Cimbom, ligde sadece Rigas FS karşısında puan kaybetti. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı ile AZ Alkmaar – GS maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
- 2
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.
- 3
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 10 puan topladı. Galatasaray, Avrupa Ligi’nde RFS Rigas ile berabere kalırken Elfsborg, PAOK ve Tottenham maçlarından üç puanla ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan son 16 turuna yükselmek isteyen Aslan, puan sıralamasında 3. basamakta bulunuyor.
Galatasaray, Avrupa Ligi’nde 8 maçın sonunda puan sıralamasında ilk 8’de yer alması durumunda play-off oynamadan son 16 turuna yükselecek.
- 5
İCARDİ VE KAAN AYHAN FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Mauro İcardi mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray kulübünden yapılan son açıklamada Kaan Ayhan’ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurdu. Başarılı oyuncu AZ Alkmaar deplasmanında sahada olmayacak.
- 6
LİG AŞAMASINDA SON 3 MAÇ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi’nde lig aşaması 8 hafta sürecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar mücadelesinin ardından Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.
-
- 7
GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
5. HAFTA
28 Kasım Perşembe
20:45 Alkmaar - Galatasaray
6. HAFTA
12 Aralık Perşembe
20:45 Malmö - Galatasaray
- 8
7. HAFTA
21 Ocak Salı
18:30 Galatasaray - D.Kiev
8. HAFTA
30 Ocak Perşembe
23:00 Ajax - Galatasaray