Ayvalık'ta otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınova Mahallesi, İskele mevkisi yolu üzerinde meydana geldi.

Salih Kazanç yönetimindeki motosiklet, C.G. (52) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazanç ve hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G., sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.G. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.