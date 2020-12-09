Ayvalı Et Sote İçin Gereken Malzemeler:
800 gram dana kuşbaşı eti
2 adet orta boy ayva
2 adet orta boy kuru soğan
2 adet orta boy havuç
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
1 adet defne yaprağı
1 adet çubuk tarçın
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1/4 çay kaşığı yenibahar
Ayvalı Et Sote Yapılışı:
İlk önce kuru soğanları dört eşit parçaya bölün.
Kabuğunu soyduğunuz havuçları yarım ay şeklinde kesin.
Öncelikle ayvaları dört eşit parçaya bölüp, çekirdekli kısımlarını temizledikten sonra ince ince dilimleyin.
Arzuya göre kabuklarını soymayın.
Döküm tabanlı tencerede zeytinyağını kızdırın.
Dana kuşbaşı etlerini ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.
Tencereye sırayla ayva, havuç ve kuru soğanları katıp, yüksek ateşte soteleme işlemini sürdürün.
Aroma vermesi için çubuk tarçın ve defne yaprağını ekleyin.
Ayvaların üzerine gelecek kadar sıcak su ekleyin.
Kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede pişirin.
Bu sürenin sonunda çubuk tarçını çıkartın.
Daha sonra tuz, karabiber ve az miktarda yenibaharı katıp, tahta bir kaşıkla karıştırın.
Et soteyi fırın kabına alın.
Önceden ısıtılmış, 200 derece fırında 25 dakika pişirin.
Arzuya göre tereyağlı pilav eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Et ve sebzelerin pişip pişmediğini kontrol edip eklediğiniz sıcak su miktarını artırabilirsiniz.
Etleri, önceden marine edin.
Bir gece önceden buzdolabında ağzı kapalı bir kapta dinlendirin.
Sotelenen sebzeleri de etlerle birlikte tencerede pişirebilirsiniz.
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