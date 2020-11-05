Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden biridir reçeller. Çeşit çeşit meyve dahası, sebzelerle de yapılan reçellerden, bugün sizlere ayva reçelinin tarifini vereceğim. Vücudumuz içi faydalı olan ayva ile evinizde kendi malzemelerinizle yapacağınız bu doğal ayva reçeli ile kahvaltılarda kızarmış ekmekle sevdiklerinizin beğenisine sunabilirsiniz.
Kaç Kişilik: 2 küçük kavanoz
Hazırlama Süresi: 1,5 saat
Pişirme Süresi: 1,5 saat
Ayva Reçeli İçin Gereken Malzemeler:
3 adet orta boy sulu ayva
2 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
3 adet karanfil
4 adet ayva çekirdeği
1 yemek kaşığı limon suyu
Ayva Reçeli Yapılışı:
Kabuklarını soyduğunuz ayvaları ortadan ikiye kesin.
Daha sonra kullanmak üzere çekirdeklerini çıkartın.
Arzu ettiğiniz şekilde küp küp ya da dilim olarak kesin.
Doğranmış ayvaları tencereye alın.
Toz şekeri, üzerlerini eşit olarak kapatacak şekilde ekleyin.
Ayvaların suyunu salması için, 1 saat kadar bekletin.
Ayvaların üzerini geçmeyecek şekilde, yaklaşık 1,5 bardak suyu tencereye aktarın. Orta ateşe alın.
Ayva çekirdeklerini ekleyin.
Ayvalar yumuşayıp da şerbeti renk alana dek, orta ateşte 1,5 saat pişirin.
Ocaktan almaya yakın karanfilleri ekleyerek, bir taşım daha kaynatın.
Limon suyunu ekleyip, karıştırın.
Ocaktan alın.
Ilınan reçeli, kavanozlara doldurun.
Soğuduktan sonra kapağı kapalı şekilde muhafaza ederek kullanın.
Kızarmış ekmek dilimleri üzerinde sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Reçelde daha aromatik bir tat vermek isterseniz, kaynama esnasında çubuk tarçın ekleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz.
Reçel kavanozlarını, mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin.
Ayvanın çekirdeklerini atmayın.
Kıvam ve renk vermesi için kullanın.
Ayva reçelini kısık ateşte ve yavaş yavaş pişirirseniz tam kıvamında olur.
Ayva çekirdeklerini reçele renk vermesi için kullandığınızdan, kavanoza alırken tencere içerisinden çıkarmayı unutmayın.
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