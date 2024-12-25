Ayva reçeli tarifi: Evde pratik ve kolay ayva reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Vitamin ve mineraller açısından zengin olan ayva, C vitamini, potasyum, lif ve antioksidanlar içerir. Aynı zamanda sindirim sistemine olan faydalarıyla da bilinir. Ayva, reçel, marmelat, komposto gibi farklı tatlıların yanı sıra, et yemeklerinde ve salatalarda da kullanılabilen çok yönlü bir meyvedir. Özellikle kış aylarında, ayva turtası ve ayva dolması gibi geleneksel tariflerle sofraları süsler. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır?

REKLAM advertisement1 AYVA REÇELİ TARİFİ Ayva reçeli, tatlı ve meyvemsi bir lezzet sunduğundan, özellikle kahvaltılarda veya çay saatlerinde pek çok farklı yiyecekle mükemmel bir uyum sağlar. Taze ekmek veya simit üzerine sürülerek tüketildiğinde, yumuşak dokusu ve tatlılığı, tuzlu peynirler veya zeytin gibi kahvaltılıklarla dengelenebilir. Ayrıca, sıcak bir çayın yanında ayva reçeli, hem geleneksel hem de lezzetli bir kombinasyon oluşturur.

REKLAM Ayva reçelini, yoğurt veya kaymakla birlikte de servis edebilirsiniz; bu, tatlı ve kremamsı bir doku birleşimiyle zengin bir tat sunar. Pasta ve tatlıların yanında da güzel bir ikram alternatifi olur; özellikle cheesecake veya sade keklerle harika gider. Ayrıca, çeşitli fındık, ceviz ya da bademle süsleyerek ekstra bir tat ve kıtırlık ekleyebilirsiniz. Ayva reçeli malzemeleri:

3 adet büyük boy ayva

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

1-2 karanfil (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

Ayvaların kabuklarını soyarken çıkan çekirdekler (çekirdekler reçel kıvamını arttırır, isteğe bağlı kullanabilirsiniz) Ayva reçeli yapımı: Ayvaları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun.

Kabukları reçelinize ekleyebilirsiniz çünkü bu, reçelinize daha yoğun bir tat verecektir. Kabukları soyduktan sonra, çekirdekleri dikkatlice çıkarın ve bir tülbent veya temiz bir beze sararak bir kenara koyun. Çekirdekleri kullanmanız, reçelin kıvamını artıracaktır.

Ayvaları ortadan ikiye bölüp, çekirdeklerini çıkardıktan sonra, dilimlere veya küp küp doğrayın. Bu, ayvaların şekerle karışıp daha hızlı yumuşamasına yardımcı olur.

Doğradığınız ayvaları geniş bir tencereye alın ve üzerine 4 su bardağı toz şekeri ekleyin.

Şekerin ayvalarla iyice karışmasını sağlayın ve yaklaşık 1-2 saat boyunca bekletin. Bu süre zarfında ayvalar, şekerle iyice özleşip suyunu salacaktır. Şekerin tamamen erimesi sağlanmalıdır.

Ayvalar su salıp, şekerle karıştıktan sonra, tencereyi orta ateşte ocağa koyun. Karıştırarak kaynamaya bırakın. Ayvaların suyu kaynamaya başlayınca, kısık ateşe alıp pişirmeye devam edin.

Bu aşamada tencerenin kapağını kapatmayın, çünkü ayvaların suyunun buharlaşarak yoğunlaşması gerekecek.

20-30 dakika sonra, reçelin kıvamına bakın. Ayvalar iyice yumuşamış ve suyu kaybolmuş olmalı. Eğer kıvamı yeterince koyu değilse, 10-15 dakika daha pişirebilirsiniz.

Ayvalar piştikten sonra, 1 yemek kaşığı limon suyu ve isteğe bağlı olarak limon tuzunu ekleyin. Limon eklemek, reçelin hem tadını dengeleyecek hem de şekerin kristalleşmesini engelleyecektir. Karıştırın ve 5 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Reçelin kıvamını kontrol etmek için bir damla reçeli bir tabağa alın ve soğuyunca parmağınızla üzerinden geçin. Eğer sıvı damlamıyorsa ve kıvam almışsa, reçel hazır demektir. Eğer hala çok suluysa, biraz daha pişirmeniz gerekebilir.

Kıvam alan reçeli ocaktan alıp, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini çıkarın (çekirdeklerin olduğu tülbenti çıkarın).

Reçeli sıcakken sterilize edilmiş cam kavanozlara dökün. Kavanozları sıcak tutarak, kavanozların kapağını kapatın ve ters çevirin. Bu, reçelin vakumlanmasını sağlar ve daha uzun süre saklanmasını sağlar.

Kavanozları oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

Ayva reçeli, 6-12 ay arasında bozulmadan saklanabilir. Ayva reçelinin kalorisi, kullanılan malzemelere ve yapılan tarifin miktarına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, ayva reçeli şeker ve ayva içerdiği için yüksek kaloriye sahip bir tatlıdır. Bir dilim ayva reçeli (yaklaşık 1 tatlı kaşığı ya da 20 gram) ortalama olarak 50-60 kalori civarındadır. Şeker miktarının fazla olması, reçelin kalorisini artırır.

REKLAM Eğer daha düşük kalorili bir seçenek arıyorsanız, şeker yerine tatlandırıcı kullanarak ya da şeker miktarını azaltarak kaloriyi düşürebilirsiniz. Ancak, ayva reçeli hala doğal şekerler ve vitaminler içerdiği için, aşırıya kaçmadan, ölçülü bir şekilde tüketildiğinde sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. AYVA REÇELİ YAPILIŞI PÜF NOKTASI

Ayva reçeli yaparken en önemli püf noktalarından biri, ayvaların doğru şekilde hazırlanmasıdır. Ayvaları soyarken kabuklarını ve çekirdeklerini atmak yerine, kabuklarını kaynatıp reçelinize ekleyebilir, çekirdekleri ise tülbente sararak tencereye ilave edebilirsiniz. Bu, reçelinize daha yoğun bir kıvam ve parlaklık verir. Şekerin ayvalarla iyice karışıp suyunu salması için bir süre beklemek de önemlidir, çünkü bu işlem reçelin daha homojen olmasını sağlar.

Pişirme aşamasında ise reçelinizi karıştırmayı ihmal etmeyin ve kısık ateşte pişirerek ayvaların suyu buharlaşırken lezzetinin yoğunlaşmasını sağlayın. Limon suyu eklemek, reçelin daha parlak ve dayanıklı olmasına yardımcı olur. Kıvam kontrolünü ise soğuyan bir damla reçelle yaparak, reçelinizin ideal kıvama gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Son olarak, reçeli kavanozlara dökerken dikkatlice doldurduğunuzdan ve sıcak kavanozları ters çevirerek vakum etkisi oluşturduğunuzdan emin olun, böylece reçeliniz uzun süre taze kalır.