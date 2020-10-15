İçinde bulunan vitaminler sayesinde ayva çekirdeği kullanarak yapılan karışımların birçok faydası bulunuyor. Ayva çekirdeği ayvanın kendisi kadar yararlıdır. İçinde A vitamini, B vitamini, C vitamini mevcuttur. Ayrıca; demir, bakır, kalsiyum, potasyum içerir. Son yıllarda ayva çekirdeğinden yapılan jeller, kremler, merhemler çok kullanılmaktadır.



Ayva Çekirdeğinden Jel Nasıl Yapılır? 1 çay bardağı suya 10-15 tane ayva çekirdeği koyun ve 1 gün ağzı açık cam kavanozda bekletin. Böylece ayva çekirdeği jeli yapılmış olur.

Ayva Çekirdeğinden Krem Nasıl Yapılır? 1 su bardağı suya ½ kg ayva çekirdeği koyarak haşlayın ve süzün. Ağzı kapalı cam kavanozda 5 gün bekletin.

Ayva Çekirdeğinden Maske Nasıl Yapılır? ½ çay bardağı suya 10 tane ayva çekirdeği koyup, kapalı cam kavanozda 12 saat kadar bekletilerek maskeyi yapmış olursunuz.

Ayva Çekirdeğinden Saç MaskesiNasıl Yapılır? 2 bardak kadar suya 5-6 tane ayva çekirdeği konup kaynatın. Ilımasını beklendikten sonra kullanabilirsiniz.

Ayva Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Ayva çekirdeğinin çok fazla faydası vardır. Bunlar:

Kuruyan cilt ayva çekirdeğinden krem ile nemlenir. Cilt tazelenmiş ve gençleşmiş olur. Kırışıklıkları azaltır.

Ayva çekirdeğinden yapılmış saç maskesi ile saçlardaki dökülme azalır. Haftada 1 saça uygulandıktan sonra 1 saat kadar saçta tutulur ve durulama yapılır. Yıpranan saçlar onarılmış olur.

Emziren annelerin meme uçları yara olabilir. Bu durumda ayva çekirdeği kremini ile badem yağı karıştırılarak meme uçlarına sürülür. Hem bebeğe de hiçbir zararı olmaz. Ayrıca doğum çatlaklarının üzerine de ayva çekirdeği jeli sürülebilir.

Ayva çekirdeği kremi çatlayan dudaklara sürüldüğünde dudakları nemlendirmiş olur.

Birçok doğal yollarla yapılan maskeler göz çevresine sürülmez iken ayva çekirdeği maskesi göz çevresine sürülebilir. İltihaplı gözlerdeki iltihapları iyileştirir, morlukları azaltır.

Ayva çekirdeği kremi egzamalı bölgeye sürülür ve tedavi edici niteliktedir.

Ayva çekirdeği kremi sivilceli bölgeye de sürülebilir.

Mide rahatsızlığı olanlar, öksürenler, bronşite yakalananlar ayva çekirdeğini yutarak rahatlık sağlayabilirler.

Boğaz ağrısına iyi geldiği gibi sindirim sistemini de düzenler. İshali keser.

Ayva hasadı genellikle sonbahar mevsimindedir. Dayanıklı bir meyve olan ayva zamanında bol bol alınıp konmalıdır. Bununla birlikte ayvanın çekirdeği de aktarlardan temin edilebilir.

Ayva hasadı genellikle sonbahar mevsimindedir. Dayanıklı bir meyve olan ayva zamanında bol bol alınıp konmalıdır. Bununla birlikte ayvanın çekirdeği de aktarlardan temin edilebilir. Cildinizdeki Lekeleri Yok Eder: 7-8 ayva çekirdeğini çıkartıp 1/2 çay bardağı ılık suda ağzı açık şekilde 1 gün boyunca bekletin. Jöle gibi bir kıvama gelince yüz ve boyun bölgesine sürün ve 20 dakika bekletin. Cildinizdeki lekeleri yok edip cildinizin sıkılaşmasını sağlayacaktır.

Yağlı Saçlar İçin İdealdir: 1 bardak suya 30 gram ayva çekirdeği ekleyip 1 saat suda bekletin. Bu karışımı kısık ateşte kaynatın ve ılık ılık saçlarınıza uygulayın. Saçları streç filmle sarıp ½ saat bekleyin ve durulayın. Haftada bir kez tekrarlayın.

1 bardak suya 30 gram ayva çekirdeği ekleyip 1 saat suda bekletin. Bu karışımı kısık ateşte kaynatın ve ılık ılık saçlarınıza uygulayın. Saçları streç filmle sarıp ½ saat bekleyin ve durulayın. Haftada bir kez tekrarlayın. Doğum Sonrası Çatlakları Giderir: 1 adet ayvanın çekirdeklerini çıkarın ve yarım bardak suyun içinde 1 gece bekletin. Sabah bu karışımı süzgeçten geçirip 3 kaşık Hindistan cevizi suyu ekleyin. Hazırladığınız kürü her gün çatlak bölgelere masaj yaparak sürün.

1 adet ayvanın çekirdeklerini çıkarın ve yarım bardak suyun içinde 1 gece bekletin. Sabah bu karışımı süzgeçten geçirip 3 kaşık Hindistan cevizi suyu ekleyin. Hazırladığınız kürü her gün çatlak bölgelere masaj yaparak sürün. Yanıklara İyi Gelir: 1/2 bardak suya ayva çekirdeklerini ekleyip bekletin. Yanık bölgelere bu su ile pansuman yapın. Yanık izlerini geçirmeye de yardımcı olacaktır.

1/2 bardak suya ayva çekirdeklerini ekleyip bekletin. Yanık bölgelere bu su ile pansuman yapın. Yanık izlerini geçirmeye de yardımcı olacaktır. İshale İyi Gelir: 5-6 tane ayva çekirdeğini 1 çay bardağı suyla 10 dakika kaynatıp çocuğunuza içirdiğinizde ishalin kesilmesini sağlar.

5-6 tane ayva çekirdeğini 1 çay bardağı suyla 10 dakika kaynatıp çocuğunuza içirdiğinizde ishalin kesilmesini sağlar. Cilt Rahatsızlıklarına Doğal Çözümdür: İshal için yapılan çay aynı zamanda cilde uygulandığında dudak çatlamaları, egzama, meme ucu yaraları ve yanıkların tedavisinde kullanılabilir.

İshal için yapılan çay aynı zamanda cilde uygulandığında dudak çatlamaları, egzama, meme ucu yaraları ve yanıkların tedavisinde kullanılabilir. Enfeksiyon Riskini Azaltır: Ayva çekirdeklerini ezip bal ile karıştırarak tüketin. Enfeksiyon riskini azaltarak vücudunuzu birçok hastalığa karşı koruyacaktır.

Ayva çekirdeklerini ezip bal ile karıştırarak tüketin. Enfeksiyon riskini azaltarak vücudunuzu birçok hastalığa karşı koruyacaktır. Öksürüğe İyi Gelir: 1 bardak ılık suya 1 avuç ayva çekirdeği ekleyerek jel gibi bir kıvama gelene kadar suda bekletin. Bu suyu içtiğinizde öksürük ve bronşitinizin azaldığını göreceksiniz. İçinde bulunan vitaminler sayesinde ayva çekirdeği kullanarak yapılan karışımların birçok faydası bulunuyor.