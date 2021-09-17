Cemre Baysel de Aytaç Şaşmaz ile ilgili "Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu." şeklinde konuştu. Baysel'e, "Ünlü olmak nasıl hissettiriyor?" sorusu da yöneltildi. Oyuncu, "Rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Tanınıyor olmak beni biraz zorluyor ancak yaptığım mesleğin getirileri bunlar. Şikayetçi değilim." diye konuştu.