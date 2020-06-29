AYT TYT YKS soru ve cevap anahtarı öğrencilerin gündeminde. 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınav soruları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İşte, YKS sınavıyla ilgili detaylar...



YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'NÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YKS BARAJ PUANLARI KAÇ OLACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.