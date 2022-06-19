Üniversite sınavı YKS'nin ikinci oturumuna girecek öğrenciler heyecan ve merak içerisinde Alan Yeterlilik Sınavı AYT ile ilegili detayları araştırıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "AYT kaç dakika?" ve "AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte "AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusunun cevabıyla AYT sınav süresi hakkında detaylar...