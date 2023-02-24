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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ayşegül isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AYŞEGÜL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ayşegül ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ayşegül adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ayşegül isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYŞEGÜL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ayşegül ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel. Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık. Güleç, güler yüzlü.

AYŞEGÜL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ayşegül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayşegül adını koymak caizdir.

AYŞEGÜL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ayşegül ismini kullanan 149.962 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ayşegül ismini kullanan 25.358 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ayşegül ismini kullanan 10.483 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ayşegül ismini kullanan 6.523 kişi bulunmaktadır.

AYŞEGÜL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İsmi Ayşegül olanlar yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket