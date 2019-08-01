01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36) tarafından tabancayla vurulan Gülay Şimşek (27),kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Özkan O., ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı.
Özkan O., işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı. Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KIRŞEHİR MUCUR GİRİŞİNDE YAKALANDI
İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan Özkan O.'yu yapılan çalışma sonucu Kırşehir'in Mucur ilçesi girişinde yakaladı. Yapılan aramada suç aleti de ele geçirildi. Özkan O., işlemler için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
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