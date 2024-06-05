Ayrılık vakti geldi mi? Bir ilişkiyi bitirme zamanının geldiğini gösteren 8 işaret!

2. FİZİKSEL, SÖZLÜ İSTİSMAR

Flört psikoloğu ve koçu Madeleine Mason Roantree, eğer ilişkinizde herhangi bir istismar yaşıyorsanız, bu, ilişkiyi bitirmeniz gerektiğini gösteren açık bir uyarı işaretidir diyor. "Bir öfke anında kazara sözlü olarak birine zarar verdiğiniz tek seferlik bir kavgadan bahsetmiyoruz (her ne kadar bu tür olayların ele alınması gerekiyorsa da), daha sık meydana gelen, özellikle sistematik olarak ortaya çıkan kötü davranışlardan bahsediyorum. Davranış, kişinin karakterinin ve duygularını ve dürtülerini kontrol etme yeteneğinin eksikliğinin bir yansımasıdır” diye açıklıyor.