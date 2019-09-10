İkinci çocuğunun doğumu nedeniyle kısa bir ara veren Aylin Kontente, yeni sezonda yeniden Güldür Güldür sahnesinde! Sezonun yeni oyun hazırlıkları hızla başlarken ekip ilk defa okuma provaları için BKM tiyatroda buluştu.

Kahkahaların bir an durmadığı provalara katılan Kontente, “Bir senelik bir ara oldu. Benim için hiç kısa değildi. Herkesi çok özledim ve kavuşmak için sabırsızlanıyorum” diyerek heyecanını paylaştı.