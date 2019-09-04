SHOW TV'nin ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür Show'un, yeni sezon kadrosuna 3 isim dahil oldu: Çağlar Çorumlu, Aylin Kul Kontente ve İrem Kahyaoğlu.

Geçtiğimiz sezon programda yer almayan Aylin Kontente ve Çağlar Çorumlu'nun geri dönmesi sevenlerini heyecanlandırırken yeni katılan isim İrem Kahyaoğlu ise merak konusu oldu. İrem Kahyaoğlu ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

İREM KAHYAOĞLU KİMDİR?

İrem Kahyaoğlu 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de doğdu. İlk ve ortaöğretimi burada okudu. Okul yıllarında tiyatroya olan merakı ve yeteneği onu tiyatro sahnesine itti. Hocalarının tavsiyesi, ailesinin de desteğiyle tiyatroya yöneldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

İrem Kahyaoğlu oyunculuk kariyerine ilk adımı 2004 yılında Aliye dizisiyle attı. 2006 yılında Aynı Çatı Altında isimli dizide oynadı.

2015'te Karadayı'da Suna, 2016'da Aşk Yalanı Sever dizisinde Bahar ve 2017 yılında Yıldızlar Şahidim adlı dizide Mebruke karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kiralık Aşk dizisinde de boy gösteren İrem Kahyaoğlu, 2015 yapımı Şeytan Tüyü filminin oyuncu kadrosunda da yer aldı.

Kahyaoğlu son olarak Yasak Elma dizisinde Şengül Doğan karakterini canlandırdı. Kahyaoğlu, 2018'in sonlarına doğru Yasak Elma'dan ayrılıp SHOW TV ekranlarında yayınlanan Gülperi dizisine transfer oldu.