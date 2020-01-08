Ayla filmi oyuncuları ve konusu

08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmii, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanmıştır. Filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. 27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Ayla filmi konusu ve oyuncuları...
Ayla filmi konusu
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler 'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubayın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay "ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk" diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubayın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dil birliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.
Ayla filmi oyuncu kadrosu
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