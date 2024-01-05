BERGÜZAR KOREL

Ah Ayla Ablam... Ah o kadar çok şey var ki söyleyecek... Mesleğime ilk başladığım zaman en büyük şansım, öğretmenim, arkadaşım, sırdaşımdın... Üstümde emeğin çok büyük... Çok üzgünüm çok. Allah rahmen eylesin, mekanın cennet olsun güzelim benim...

YEŞİM SALKIM

Nasıl üzgünüm anlatamam Ayder Yaylası'ndaki o keyifli anılarımız ah Ayla ablacım büyük ses, büyük değer, huzurla uyu...