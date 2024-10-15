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        Haberler Spor Tenis Ayla Aksu ikinci oldu - Tenis Haberleri

        Ayla Aksu ikinci oldu

        Ayla Aksu, Uluslararası Touraine Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Belaruslu Yuliya Hatouka'ya 2-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:06
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        Uluslararası Touraine Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Ayla Aksu, finalde karşılaştığı Belaruslu Yuliya Hatouka'ya 2-0 mağlup oldu.

        Dünya 297 numarası Ayla, Fransa'nın Joue-les-Tours kasabasında düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 530'uncu basamağındaki Hatouka ile karşılaştı.

        Ayla Aksu, sert korttaki organizasyonun final maçını 7-6'lık setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.

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