Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kimler?
Yapımcılığını BKM Film'den Necati Akpınar'ın yaptığı Aykut Enişte filmi 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girdi. Senaryosu Cem Gelinoğlu ve Aykut Altınok tarafından yazılan Aykut Enişte filmi bugün bir kez daha izleyici ile buluşuyor. İşte Aykut Enişte filmi hakkında merak edilenler...
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Başrolünü ünlü sosyal medya fenomeni Cem Gelinoğlu'nun üstlendiği Aykut Enişte filmi, bu akşam bir kez daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak film hakkında detayları sizlerle paylaştık. İşte Aykut Enişte filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer ile zaman hakkında bilgiler...
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AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen Aykut Enişte filmi, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder.
Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.
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AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI KİM?
Cem Gelinoğlu - Aykut
Melis Babadağ - Gülşah
Ege Kökenli - Nurhan
Müfit Kayacan - Sadi
Lale Başar - Şule
Ali Erkazan - İhsan
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Özlem Çakar - Saniye
Ferdi Sancar - Erdal
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat
Ecrin Moğultay - Sude
Güven Hokna - Muhteşem