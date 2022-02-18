Ayı yavruları biberonla besleniyor

AA

Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılıkla uğraşan Veysel Çiftçi tarafından bulunup İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan bozayı yavrularının tedavisi sürdürülüyor.

Veteriner tarafından hazırlanan mama, ısıtılarak belirli bir sıcaklığa getirildikten sonra biberonla yavrulara veriliyor. Küçük olmaları nedeniyle vücut ısılarının düşmemesi için yavrular, yoğun bakımda tutuluyor.

Küçük ayıların tedavisini yürüten veteriner hekim Sefa Hebipoğlu, gazetecilere, yavruların ilk geldiklerinde kapalı olan gözlerinin açıldığını söyledi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Hebipoğlu, "Ayılar bize geleli yaklaşık 48 saat oldu. İlk geldiklerinde vücut ısıları çok düşüktü ancak şu anda gayet iyiler. Günlük 4 veya 5 kere besleme yapılıyor durumlarına göre. Her seferinde biberonla 50 mililitreye yakın mama vermeye çalışıyoruz. Dışkılamalarında ve idrar yapmalarında bir problem yok. Geldiklerinden beri 150 gramdan fazla kilo aldılar. Bu durum da bizim için iyiye işaret." dedi.

Yavruların bir süre daha bakım ve tedavilerinin süreceğini anlatan Hebipoğlu, "Birkaç gün daha muhtemelen bakımlarını biz gerçekleştireceğiz, annesi ile ilgili haber gelene kadar. Annelerinden bir haber gelmezse rehabilitasyon merkezine sevkleri yapılacak. O zamana kadar bizde kalacak. Gelişimleri çok iyi." diye konuştu.