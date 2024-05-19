Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASINDA SON DURUM

(Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındığı anlar)

Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı.

Kaplan, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

REKLAM

Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13'ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hazırladığı iddianame 17 Ocak'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten adam öldürme", "nitelikli kasten adam öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası istendi.

Soruşturmada adı geçen 26 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

REKLAM

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası ortaya atılan bazı iddialar çerçevesinde ön soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan müfettiş raporu sonrası açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Bakanlık, iddialarla ilgili olarak müfettiş atandığını da açıkladı:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir."