İstanbul'da 2 Mayıs Perşembe günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Peki, "2 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...