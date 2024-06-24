İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 24 Haziran 2024 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...