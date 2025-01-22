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        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 22 Ocak 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 22 Ocak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 22 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 01:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:41
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        • 1

          'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?' sorusu cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 22 Ocak 2025 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 22 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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