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        Haberler Magazin 'Aydınlıkevler', 'Dalya' dedi

        'Aydınlıkevler', 'Dalya' dedi

        Yılmaz Erdoğan'ın kalemiyle Demet Akbağ'ın performansını bir araya getiren 'Aydınlıkevler, 100'üncü oyunla 'Dalya' yaptı. Oyunda imzası olanlar, mutluluklarını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:53
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        "Dalya" dediler
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        Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansıyla Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, 100'üncü kez seyirciyle buluştu. 2022'nin Mart ayında başlayan serüven 1 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen gösterim ile birlikte yüzüncü kez sahnelendi.

        Demet Akbağ ile birlikte Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

        Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’, bir babaanneyle torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

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        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

        Her oyun seyircinin yoğun ilgi gösterdiği ve kahkahaların kesilmediği ‘Aydınlıkevler’ ekibi heyecanlarını ve mutluluklarını dile getirdi.

        Yılmaz Erdoğan... Oyun oynarken dikkat etmek lazım, başkasının bahçesinde iseniz. Çok fazla yememek lazım, başkasının evindeyseniz… Anılar size emanet edilmiş yaşam kapsülleridir, bir yazar iseniz… Emaneti sahibine yani seyircimize ulaştırmanın yüzüncü mutluluğu… Kutlu olsun… İyi oyunlar Amerika! Yalnız dikkatli ol, babaannem peşinde…

        Serdar Biliş... Kaç kişiye değdiniz, kaç kişinin içini ısıttınız, kaç kişiyi güldürerek şifa oldunuz. Bir yüz daha olur mu olur :) Nice oyunlara, nice alkışlara…

        Demet Akbağ... Beni ve tüm ekibi 100 oyundur büyük bir coşku ile kucaklayan tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. Alkışımız bitmesin, nice 100 oyunlara!

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        Salih Bademci... 100'üncü kez söylüyoruz; "Oyunlarını doğru düzgün oynasınlar, camlarımızı kırmasınlar. Bu!"

        Burak Dakak... Eee adamı çağırttın camı da taktırttın. 100'üncü oyuna geldik ne yapacağız? Nicelerine… İyi ki Aydınlıkevler…

        Sinem Ünsal... Neşe dolu yüz gün… Nicelerine hep birlikte!

        Nebi Tolga Yılmaz... Gülümseme getirmek için, nice yüzlere...

        Sevda Baş... Hayal ettiğimden daha güzel oldu her şey. Bu ekiple her 100’e varım :)

        Caner Alkaya... Nice nice yüzlere mutlu mesut yüzlere...

        Barkın Sarp... Yüz koca oyun… çok kıymetli insanlar… harika dostluklar… kahkahalar, anılar, turneler, birlikte gidilen yollar… her şey o kadar hızlı oldu ki… haydi bir yüz daha!

        Ömer Güneş... Güzel şeyler zaman alır ve hiç bitmesin istersin.. her şeyiyle hayatımın en büyük iyikilerinden 'Aydınlıkevler'... Yüzlerce iyi ki..

        Mustafa Olgan... İlk günkü heyecanıyla 100'üncü oyun!

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        #yılmaz erdoğan
        #demet akbağ

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