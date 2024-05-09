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        Haberler Gündem Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil aydınlatma direğine çarptı

        Karabük'te kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ömer H. ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:38
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        Otomobil aydınlatma direğine çarptı
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        Kaza, saat 16.00 sıralarında Karabük-Ankara yolunda meydana geldi. Ömer H. (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı.

        Sürücünün ağır yaralandığı kazada otomobil hurdaya dönerken, aydınlatma direği de devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ömer H., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ömer H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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