Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrasında evde ciddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti.