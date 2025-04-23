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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da şap karantinası | Son dakika haberleri

        Aydın'da şap karantinası: Hayvan pazarı kapatıldı

        Aydın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal mahallesinde görülen şap hastalığı nedeniyle bölgede karantina uygulamasına geçilirken, Aydın Hayvan Pazarı da kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:17
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        Aydın'da şap karantinası
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        Aydın'da şap karantinası nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı.

        Aydın Kasaplar ve Celepler Odası'nın önceki dönem başkanı İsmail Kadı, karantinaya ilişkin yaptığı açıklamada, Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde şap hastalığı vakası görülmesi nedeniyle Aydın Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığının açıklandığını belirtti.

        Konuyla ilgili olarak Tarım İlçe Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı.

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        #Aydın Haberleri
        #şap karantinası
        #Hayvan Pazarı
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