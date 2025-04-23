Aydın'da şap karantinası nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası'nın önceki dönem başkanı İsmail Kadı, karantinaya ilişkin yaptığı açıklamada, Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde şap hastalığı vakası görülmesi nedeniyle Aydın Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığının açıklandığını belirtti.

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Konuyla ilgili olarak Tarım İlçe Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı.