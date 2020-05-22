İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 Mayıs'ta zorunlu hele getirilen maske takma zorunluğuna ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki uygulamada, maske takmayan vatandaşlar drone ile tespit edildikten sonra uyarıldı.

Ayrıca ekipler, kentin 3 farklı noktasında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.