Aydın'da kayıp yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
Aydın Nazilli'de bir hafta önce kaybolan yaşlı adam, mezarlıkta ölü bulundu. İlk incelemelerde şüpheli bulguya rastlanılmayan ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan kişi mezarlıkta ölmüş halde bulundu.
Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan 2 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri aramalarını sürdürdü.
AA'nın haberine göre; ekipler, çalışmalar sonucu Başoğlu'nun cansız bedenini aynı mahalledeki mezarlıkta buldu. Başoğlu'nun cesedindeki ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.
Ceset, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.