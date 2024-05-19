Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı
Giriş: 19.05.2024 - 01:25 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:25
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kopuk idaresindeki otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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