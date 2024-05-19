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        Haberler Gündem Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:25 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:25
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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kopuk idaresindeki otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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