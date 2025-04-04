Aydilge: Testlerim temiz çıktı - Magazin haberleri

Aydilge, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendiriyordu. Uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gören ve yeni operasyonlara hazırlandığını duyuran Aydilge, yaşadığı komplikasyonlar ve fiziksel acıların yanında psikolojik olarak da zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etmişti.

REKLAM advertisement1 Şarkıcı, Yaren leyleğin ziyaretinin ardından sağlık durumunun kötüye gittiğini ve son altı gündür hastane ile ev arasında gidip geldiğini belirterek, test sonuçları için sevenlerinden iyi dilekler istemişti. REKLAM

"TESTLERİM TEMİZ ÇIKTI" Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi. "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" notunu düşen sanatçı, bu mesajına 'Hayat Şaşırtır' adlı şarkısının sözlerini de ekleyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram