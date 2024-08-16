Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Giriş: 16.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:10
Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Entübe edilen oyuncunun, vefat ettiği iddia edilmişti.
Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy; "Öldü haberleri doğru değil. Birinci gün önemliydi onu atlattık. Aydemir Ağabey inatçıdır biridir, bunu da atlatacaktır. Sosyal medyada çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin" dedi.
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