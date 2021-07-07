Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Çalıkuşu dizisinde Feride karakterini oynadı ve oyunculuğu ile dikkat çekti. Ardından birçok dizide ve filmde rol aldı.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı.

AYDAN ŞENER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Film Yılı Rol Tipi Bay Alkol'ü Takdimimdir 1981 TV dizisi Küçük Ağa 1983 TV dizisi Çalıkuşu 1986 Feride TV dizisi Utanç Yılları 1987 film Yeniden Doğmak 1987 TV dizisi Samanyolu 1987 TV dizisi Fatih-Harbiye 1990 TV dizisi Yol Palas Cinayeti 1991 TV dizisi İki Kız Kardeş 1992 TV dizisi Hayatın İçinden 1993 TV dizisi Sevgi Oyunu 1994 TV dizisi Gül ve Diken 1995 TV dizisi Gölge Çiçeği 1995 TV dizisi Zühre 1996 TV dizisi Ay Işığında Saklıdır 1996 film Bir Aşkın Bittiği Yer 1996 film Tutku 1996 TV dizisi Nefes Alamıyorum 1996 TV dizisi Yüzleşme 1996 film Ah Nalan Ah 1997 film Nice Yıllardan Sonra 1997 film Hüznün Yüzü 1997 TV dizisi Sakin Kasabanın Kadını 1997 film Hicran 1999 TV dizisi Güvercin 1999 film Aşk Aynı Adreste 2000 film Kumru 2000 film Yarın Geç Olmayacak 2000 film Oyun 2001 film Ankara Yollarında 2002 film Öyle Bir Sevda ki 2002 TV dizisi Mühürlü Güller 2003 TV dizisi Beni Bekledinse 2004 film Masum Değiliz 2005 TV dizisi Evimin Erkeği 2007 TV dizisi Fikrimin İnce Gülü 2007 TV dizisi Sürgün Hayatlar 2008 TV dizisi Kırmızı Işık 2008 TV dizisi Yıllar Sonra 2011 TV dizisi Hekimler 2013 TV dizisi Kalbimdeki Deniz 2016 TV dizisi Menajerimi Ara 2021 TV dizisi