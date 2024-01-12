Ayasofya'da yeni düzenleme 15 Ocak'ta başlıyor
Ayasofya'da ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması bu pazartesi başlıyor
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak'ta başlayacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçilecek.
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Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve 15 Ocak'ta hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.
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Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı tarihi camiye, güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.
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Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulunun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı.
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Bakan Ersoy'un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi öngörülüyor.
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İBADET ORTAMI BOZULMADAN ZİYARETLER YAPILACAK
Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.
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Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek.
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.
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Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek.
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Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 avro olacak.