Gıcırdayan ayakkabılar utanç verici ve sinir bozucu olabilirler. Ayakkabı tabanlarının gıcırtı seslerini durdurmak için birkaç yöntem bulunmakta. İşte ayakkabı tabanlarının sesini durdurmak için yapılabilecek çözüm önerileri...

AYAKKABI GICIRDAMASINI NE GEÇİRİR?

1- Ayakkabıların altını kurutma makinesi mendili ile ovalayabilirsin. Fayans veya parke gibi pürüzsüz yüzeylerde yürürken ayakkabıların gıcırdıyorsa tabanları çok kaygan olabilir. Daha az kaygan olmalarını ve fazla gıcırdamalarını önlemek için birkaç kez tabanların üzerinden kurutma makinesi mendili ile geçebilirsin.

Ayakkabılarının tekrar gıcırdamaya başlamaması için, ayakkabılarını birkaç kez giydikten sonra kurutma makinesi mendili ile tekrar tabanların üzerinden geçmen gerekebilir.

2- Ayakkabının altını zımpara kâğıdı ile pürüzlendirmeyi deneyebilirsin.

Dokunulduğunda hafif pürüzlü hissettirene kadar bir parça ince zımpara kâğıdını tabanda hafifçe gezdir. Zımpara kâğıdı, ayakkabılarının alt kısımlarını daha az pürüzsüz ve cilalı hâle getirir. Pürüzsüz olması etrafta dolaştığında fazla gıcırtı yapmayı önleyebilir.

İnce zımpara kâğıdını internetten veya bir hırdavatçıdan edinebilirsin.

Ayakkabılarını çok fazla çizmemen için 120-220 kumlu ince bir zımpara kâğıdı kullandığından emin olman gerekmektedir.



3- Eğer gevşeklerse ayakkabılarının tabanlarını Japon yapıştırıcısı kullanarak sağlamlaştırabilirsin. Ayakkabılarından birinin tabanı ile üst kısmı arasında bir boşluk varsa boşluğu Japon yapıştırıcısı ile doldur ve yapıştırıcı kuruyana kadar sıkıştır.

Gevşek ayakkabı tabanları da yürürken gıcırdamaya neden olabilir. Bu nedenle onları sağlamlaştırmak sorunu çözebilir.

Eğer kıskacın yoksa taban ile üst kısmı bir arada tutmak için ayakkabının üzerine ağır bir şey koymayı veya paket lastiği ile sarmayı deneyebilirsin.

Ayakkabıyı giymeden önce yapıştırıcının 24 saat kurumasını beklemek gerekmektedir.

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