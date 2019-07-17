Adana’da yere atılan bir sakıza ayağı yapışan kuş, bir vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

İHA'nın haberine göre, bir vatandaş kaldırımda ilerlerken, kuşun yerde çırpındığını fark etti. Kuşun yanına yaklaştığında ayaklarının sakıza yapıştığını ve kendisini kurtaramadığını gören vatandaş, kuşun ayaklarına zarar gelmeyecek şekilde onu sakızdan kurtardı. Daha sonra da kuşun ayaklarını toprakla temizleyip onu doğaya saldı.

Yardımıyla kuşun hayatını kurtaran vatandaş o anları da kamerayla kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Bu hareketiyle bir kez daha yere atılan sakızın hayvanlar, özellikle kuşlar için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdi. Video kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenip, sakızı yere atanlara tepki yağdı.