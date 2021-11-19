Astrologlara göre büyük öneme sahip olan ve 6 asrın en uzunu olacak olan dolunay tutulması heyecanla bekleniyor. Peki, 2021 19 Kasım dolunay tutulması saat kaçta başlayacak? Başta astroloji meraklıları olmak üzere ilgilileri için ay tutulması saatini haberimizde derledik. İşte ay tutulması saati...
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
En uzun Ay tutulması, 19 Kasım saat 11.58'de başlayacak ve tutulma üç saate yakın sürecek. Bu tutulma 6 asrın en uzun tutulması olarak tarihe geçecek.
AY TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?
Tutulmayı izlemek için en iyi yer, tutulma başladığında gece olacağı için 3.5 saatin neredeyse tamamının görüleceği Kuzey Amerika olacak.
Ay batışı, tutulma sona ermeden önce Güney Amerika ve Batı Avrupa’da gerçekleşiyor, bu nedenle sonraki aşamaları kaçıracak ve Afrika veya Orta Doğu’da hiç görünmeyecek.
Ay tutulması Türkiye’den görülmeyecek.
NEW YORK'TAN İLK GÖRÜNTÜ
"Kunduz ayı" (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, New York'ta Manhattan ile Queens bölgesini birbirine bağlayan Queensboro Köprüsü üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.
NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.
Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika’nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek.
ÖZEL BİR GÖZLÜĞE GEREK YOK
Gökyüzü gözlemcileri, güneş tutulmasından farklı olarak Ay tutulmasını izlemek için özel bir gözlüğe gerek olmadığını belirtiyor.
Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.
Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak Ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması
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