NASA, Artemis 1 roketini fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'Artemis'in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Marsa insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna 29 Ağustos'ta başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği ve ertelendiği açıklanmıştı.

Yeni uçuşun denemesinin 2 Eylül'de yapılacağının bildirilmesinden kısa süre sonra yapılan açıklamada ise uzay aracının fırlatılmasının 3 Eylül'e ertelendiği bildirilmişti.

Üçüncü kez Nicole Kasırgası sebebiyle ertelenen fırlatmanın, son hazırlıklarının tamamlandığı bildirilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.