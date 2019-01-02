Axa, milli maçlara giden seyircileri de sigortaladı

02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AXA Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) ilk “Resmi Sigorta Sponsoru” oldu. Aynı zamanda 2018-2019 sezonunda Kupa Voley turnuvasının da isim sponsoru olan şirket, anlaşma kapsamında TVF’ye ait ve kullanımında olan tüm taşınmazların yanı sıra maçlar esnasında tribünleri ve maçı takip eden seyircileri yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı AXA güvencesi altına alacak. AXA Sigorta ve TVF arasındaki iş birliği 26 Aralık Çarşamba günü AXA Sigorta Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen AXA Sigorta Kupa Voley Bayanlar Kategorisi Kura Çekimi’nin ardından AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken tarafından açıklandı.
GERÇEK BİR İLHAM KAYNAĞI
Türk sporunun “parlayan yıldızı” voleybola destek verme fırsatı buldukları için memnuniyet duyduklarını ifade eden AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Temel işimiz olan sigortacılığın sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir kurum olarak üzerimize çok daha fazlasının düştüğüne inanıyoruz. İnsanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlama misyonuyla insanları daha aktif bir yaşam sürmeye ve spor yapmaya teşvik edecek iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bize başarılarıyla gerçek bir ilham kaynağı olan Türkiye Voleybol Federasyonu’nu olası olumsuz durumlara karşı teminat altına alıyoruz. İnanıyorum ki bu sayede Federasyonumuz lojistik süreçleri düşünmeden asli işini yaparken gösterdiği muazzam başarıyı sürdürecek, genç sporcularımıza da destek vererek bu alanda dünyadaki başarılarımıza yenilerini ekleyecek. Biz tüm bu süreçlerde her zaman onların arkasında olmaya devam edeceğiz.” dedi. Ölken ayrıca bu iş birliği kapsamında Federasyon çalışanlarını da kendi tespitleri doğrultusuna sigortalayacaklarını da belirtti.
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