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Dünya çapında teknolojinin ve inovasyonun temelinde önemli bir yer edinen bulut teknolojileri Türkiye'de henüz Avrupa ve ABD'nin gerisinde olsa da ülkede kurulan yerel hub'larla gelişmeye devam ediyor.

Önde gelen teknoloji kuruluşlarından Amazon Web Services de bu alanda Türkiye'deki müşterilerine ve ortaklarına bulut hizmeti verebilmek için Outpost adımı attı.

Outposts'un, firmanın Türkiye’deki müşterilerine ve ortaklarına; AWS altyapısına, servislerine, API’larına ve araçlarına neredeyse tüm veri merkezlerinde, ortak yerleşim alanlarında ve kurum içi tesislerde erişim olanağı saylayacağı ve böylece gerçek ve tutarlı bir hibrit bulut deneyimi yaşamalarına imkan tanıyacağı vurgulanıyor.

KRİTİK OPERASYONLARI DESTEKLİYOR

AWS, Türkiye’deki müşterilerinin gelişmiş bulut teknolojilerini kullanmalarına ve en üst düzeyde güvenlik, kullanılabilirlik ve dayanıklılık elde etmelerine yardımcı olacağı belirtilen bulut servisleri, esnek ve düşük maliyetli BT kaynaklarına hızlı erişim sağlıyor ve milyonlarca mobil kullanıcıyla fotoğraf paylaşan uygulamaları çalıştırmaktan şirketlerin kritik operasyonlarını desteklemeye kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

Bulut bilişim sayesinde donanıma büyük ön yatırımlar yapılmasına ve bu donanımı yönetmek için çok fazla zaman harcanmasına gerek kalmıyor. Bunun yerine müşteriler, BT departmanlarının gerçekten ihtiyacı olan türde ve boyutta bilgi işlem kaynakları sağlayabiliyorlar. Bulut bilişim ortamında ihtiyaç duyulan yeni BT kaynakları müşterilerin sadece bir tık uzağında olduğundan müşteriler, bu kaynakları geliştiricilerine birkaç hafta değil sadece birkaç dakika içinde sunabiliyor. Dahası, şirketler uygulamalarını yalnızca birkaç tıklamayla dünyanın birden çok bölgesine kolayca dağıtabiliyor. Outposts'un Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla müşteriler, AWS servislerini kullanarak iş yüklerini ve verilerini ülkedeki kurum içi tesislerinde çalıştırabilecek, ve yönetim ve operasyonlar için en yakın AWS Bölgesine bağlanabilecekler.

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Outposts, müşterilerin ve çözüm ortaklarının AWS Küresel Altyapısındaki geniş bir servis yelpazesine bağlanırken önemli AWS servislerini kendi veri merkezlerinde çalıştırmalarına imkan sağlıyor. Outposts, kurum içi sistemlere düşük gecikmeli erişim gerektiren iş yükleri, yerel veri işleme ve yerel sistem bağımlılıkları olan uygulamaların taşınması için ideal bir çözüm. Bu uygulamaların, son kullanıcı uygulamalarına neredeyse gerçek zamanlı yanıtlar üretmesi, diğer kurum içi sistemlerle iletişim kurması veya tesis içi ekipmanları kontrol etmesi gerekebililiyor. Bunlar, üretim alanında gerçekleştirilen otomatik işlemler için fabrikalardaki iş yüklerini, gerçek zamanlı hasta teşhisini veya tıbbi görüntülemeyi ve içerik ve medya akışını içerebiliyor. Outposts, veri yerleşimi gereksinimlerinin karşılanmasına da yardımcı olabiliyor.

"DÜŞÜK GECİKME SÜRESİ GEREKTİREN UYGULAMALARI DESTEKLİYOR"

AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, “AWS Outposts’u Türkiye’deki müşterilerimize sunmaktan heyecan duyuyoruz, bu sayede yerel müşterilerimiz müşteri deneyimlerini geliştiren ve iş performansını artıran teklifler geliştirmeye odaklanırken, altyapı yönetiminin ağır yükünü bize bırakabilecekler. AWS Outposts, müşterilerin verileri yerel olarak işlemesine olanak tanıyor ve yüksek kaliteli, çok oyunculu oyun deneyimleri, üretim yönetim sistemleri ve tıbbi teşhis gibi düşük gecikme süresi veya veri yerleşimi gerektiren uygulamaları destekleyerek çeşitli sektörlerde daha fazla inovasyonun ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Yerel işletmelerin büyümesine yardımcı olmak ve Türkiye’deki ekonomik üretkenliği artırmak için ülkedeki kuruluşlarla ve AWS Çözüm Ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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İŞ ORTAKLARINDAN BULUT YORUMU

Arçelik Strateji ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, "AWS ile iş birliğimizi sürdürmekten memnunuz ve AWS Outposts'un Türkiye'de kullanıma sunulmasından heyecan duyuyoruz. AWS Outposts, AWS teknolojilerinin Türkiye'deki kurum içi tesislerde kullanılmasını mümkün kılacak" şeklinde konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı İlhami Aydın, "Günümüzde hibrit bulut dağıtımları, bulutun faydalarını anında sunmanın yanı sıra sistemlerin kurum içinde kalma ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı olabiliyor. AWS Outposts, kurum içi sistemlere düşük gecikmeli erişim, yerel veri işleme, veri yerleşimi ve yerel sistemlerden uygulama geçişlerine yönelik tutarlı ve esnek bir hibrit bulut deneyimi için harika bir çözüm olacak. Outposts çözümleri, yerel AWS servislerinin kullanımını kendi veri merkezlerimizi kapsayacak şekilde genişletmemize imkan sağlayacak” dedi.

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Commencis Bulut Ticari Direktörü Sait Alp Pekin, "Outposts servisinin Türkiye'de lansmanının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasından büyük heyecan duyuyoruz. Bu yeni çözüm, hibrit mimariler oluşturmamıza ve müşterilerimiz için çok çeşitli katma değerli hizmetlerden yararlanmamıza olanak tanıyor. Outposts, özellikle veri yerleşimi ve gecikme süresiyle ilgili endişelerin giderilmesinde faydalı olacak. Commencis olarak, Outposts’un en iyi uygulamalarını paydaşlarımızın yararına kullanmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

ParamTech Siber Güvenlik ve DevOps ve AWS Operasyonları Ekip Lideri Emre Hüseyinkahyaoğlu, "ParamTech'te Amazon Outposts'u tercih etmemizin en önemli nedenlerinden biri, bulut teknolojisini yerel altyapımızla entegre edebilmesi, iş süreçlerimizi hızlandırması ve veri güvenliğini artırırken verimliliği en üst düzeye çıkarabilmesidir. AWS servislerinin esnekliğinden faydalanırken verilerin Türkiye’de tutulabiliyor olması bu hibrit yapıyı oldukça ilginç kılıyor” şeklinde konuştu