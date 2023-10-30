Avusturya'nın benzersiz mimarisi: Hundertwasser House
Avusturya'nın Viyana şehrinde bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı
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AVUSTURYA'NIN İLGİNÇ YAPISI
Avusturya, Viyana'da bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı. Özgün ve renkli bir konut binası olan bu ev benzersiz mimarisiyle bliniyor.
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Dikkat çeken dış cephesiyle tanınan Hunderwasser House dünya genelinde turistik cazibe haline gelmiş noktalardan birisi.
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TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI
Hunderwasser House sanat ve mimariyi bir araya getiren farklı bir yaşam deneyimi sunar. Binanın tasarımı, doğayı ve insan yaratısını birleştirir.
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Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık artırılırken aynı zamanda sanatseverlere görsel bir şölen sunulur.
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Hundertwasser House, hem sanatseverlerin hem de aktivistlerin sevdiği önemli bir mekandır.
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Kaynak: AA, REUTERS