AVUSTURYA'NIN İLGİNÇ YAPISI

Avusturya, Viyana'da bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı. Özgün ve renkli bir konut binası olan bu ev benzersiz mimarisiyle bliniyor.