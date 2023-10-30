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        Haberler Dünya Avusturya'nın benzersiz ilginç mimarisi: Hundertwasser House

        Avusturya'nın benzersiz mimarisi: Hundertwasser House

        Avusturya'nın Viyana şehrinde bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:29
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          AVUSTURYA'NIN İLGİNÇ YAPISI

          Avusturya, Viyana'da bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı. Özgün ve renkli bir konut binası olan bu ev benzersiz mimarisiyle bliniyor.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Dikkat çeken dış cephesiyle tanınan Hunderwasser House dünya genelinde turistik cazibe haline gelmiş noktalardan birisi.

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          TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

          Hunderwasser House sanat ve mimariyi bir araya getiren farklı bir yaşam deneyimi sunar. Binanın tasarımı, doğayı ve insan yaratısını birleştirir.

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          Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık artırılırken aynı zamanda sanatseverlere görsel bir şölen sunulur.

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          Hundertwasser House, hem sanatseverlerin hem de aktivistlerin sevdiği önemli bir mekandır.

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          Kaynak: AA, REUTERS

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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