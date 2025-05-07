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        Haberler Dünyadan Avustralyalı sinemacılardan Mel Gibson'a çağrı: Bizi Donald Trump'ın vergilerinden kurtar - magazin haberleri

        Sinemacılardan Mel Gibson'a çağrı: Bizi Donald Trump'ın vergilerinden kurtar

        Sinemacılar, Donald Trump'ın 'Hollywood elçisi' ilan ettiği Avustralyalı oyuncu Mel Gibson'a kendilerini gümrük vergisi tehlikesinden koruması çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:35
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        Mel Gibson'a 'Trump' çağrısı
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        Avustralya'nın film endüstrisi çalışanları, oyuncu Mel Gibson'ın aksiyon kahramanını canlandırdığı filmlerinde yaptığı şeyi yapmasını ve kendilerini ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği zarardan kurtarmalarını istiyor. Sinemacılar, Trump'ın 'Hollywood elçisi' ilan ettiği Avustralyalı oyuncu Gibson'a kendilerini koruması çağrısı yaptı. Trump'ın getirdiği yüksek gümrük vergilerinin, Avustralya'nın 1 milyar Avustralya Doları (650 milyon ABD Doları) değerindeki Hollywood pazarını mahvedebileceği düşünülüyor.

        2003 yapımı 'Matrix Revolutions' Avustralya'da çekildi

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        Trump pazar günü, ABD dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş ve Amerikan film endüstrisinin, diğer ülkelerin film yapımcılarını cezbetmek için sunduğu teşvikler nedeniyle "çok hızlı bir şekilde öldüğünü" söylemişti. Bu karar ABD dışı ülkelerin stüdyo yöneticilerini şaşkına çevirdi. Ayrıca Hollywood'un daha düşük yapım maliyetleriyle film çektiği başka ülkelerdeki film endüstrilerinde de şok etkisi yarattı.

        Avustralya'da endüstri liderleri, gümrük vergilerinin yerel film yapım sektöründe çok sayıda iş kaybına neden olacağını, bilet fiyatlarını artıracağını ve kariyerine Avustralya'da başlayan ABD doğumlu Gibson'ın, Trump'ın danışmanı rolünü kullanarak başkanı yeniden değerlendirmeye çağırmasını istedi.

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        Ocak ayında Trump, Sylvester Stallone ve Jon Voight ile birlikte Mel Gibson'ı Hollywood'a 'özel elçi' olarak işe almış, ancak rolü hakkında ayrıntı vermemişti.

        Screen Producers Australia'nın başkanı Kate Carnell, "Umarım Mel Gibson, Trump'ın bu alandaki danışmanlarından biri olarak, başkana bunun aptalca bir fikir olduğunu söylüyordur" diye konuştu.

        Gibson, bu yıl İtalya'da bir film çekmeyi planlıyor ve bu durum ABD vergilerinden etkilenebilir. Carnell, "Mel Gibson'ın filmini İtalya'da çekmesi ve ardından Amerika'da gösterilmesi için yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması tamamen saçmalık" dedi.

        İlk 'Star Wars' devam filmleri ve 'Matrix' serisi 2000'li yılların başında Sidney'de çekilmiş, Avustralya Doları, ABD Doları'na karşı düşük seviyede olduğu için Avustralya'nın film endüstrisi Hollywood'la iç içe geçmişti.

        Carnell, Hollywood stüdyolarının tüm filmleri ABD'de çekmek için daha fazla harcama yapması durumunda maliyetlerinin artacağını ve dolayısıyla tüketicilerin, filmleri izleyen insanların maliyetlerinin de artacağını söyledi.

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        #Mel Gibson
        #Donald Trump
        #Hollywood
        #gümrük vergisi
        #sinema

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