Avustralya'da kıyıya vurup ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi

Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda, kıyıya vurmaları sonrası ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi.

Yüzlerce balinanın mahsur kaldığı körfezin 10 kilometre güneyinde yaklaşık 200 balinadan oluşan kıyıya vurmuş bir sürüye daha rastlandığı bildiriliyor.

Avustralyalı yetkililer, ülkenin modern tarihinde hiç bu kadar çok sayıda balinanın karaya vurmadığına dikkat çekiyor.

İlk grup balina Pazartesi günü tespit edilmişti.

Kurtarma ekipleri, bu gruptaki 380 balinanın kum havuzunda öldüğünü açıkladı. Bu gruptan dün kurtarılan 25 kılavuz balinanın tekrar sığ sulara sürüklendikleri belirtiliyor.

Uzmanlar, kılavuz balinaların kıyıya vurduktan sonra 3-4 gün yaşayabildiğini ve hayvanların sığ sularda olmasının bu süreyi uzatabileceğini, kurtarma görevlilerinin botlarla balinaları derin sulara yönlendirmeye çalıştığını söylüyor.

Neden kıyıya vuruyorlar?

Bilim insanları balinaların neden topluca kıyıya vurduğunu açıklayamıyor.

Avustralyalı vahşi yaşam uzmanı Vanessa Pirotta, bu fenomen için "Tüm dünyada, balinaların kıyıya vurması tam bir gizemdir" diyor.

Balinalar gibi yunuslar da toplu halde kıyıya vurabiliyor.

İkisi de sosyal hayvanlar ve sürüler halinde hareket ediyorlar. Sıklıkla bir lideri takip ediyorlar.

Balinaların, yaralı ya da zorda olan hemcinslerinin başında toplandıkları biliniyor.

Deniz bilimci Kris Carlyon, "Balinaların kıyıya vurmasının pek çok nedeni var. Ama çoğunlukla bir ya da iki hayvanın başı derde giriyor, diğerleri de onların peşinden gidiyor" dedi.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Olaf Meynecke, kılavuz balinaların av ve yönlerini ses dalgalarıyla bulduklarını anımsatarak bazı teorilerde kıyıya vurma olaylarının elektromanyetik alanlardaki değişikliklerle ilişkilendirildiğini söylüyor.

Meynecke, bu değişikliklerin güneş fırtınaları ve depremlerden kaynaklı olabileceğini, donanma sonar sistemleri gibi aktif sonar sistemlerinin de yunuslar ve kılavuz balinaların kıyıya vurmasıyla bağlantılandırıldığını belirtti.

Dünya genelinde en çok kıyıya vurma olayı Yeni Zelanda ve Avustralya'da yaşanıyor.

Bu iki ada ülkesini çevreleyen derin okyanuslarda büyük balina kolonileri yaşıyor.

1918'de Büyük Okyanus'ta Yeni Zelanda'ya ait Chatham Adaları'nda bin balina kıyıya vurmuştu. Bunun kayıtlara geçen en büyük kıyıya vurma olayı olduğu belirtiliyor.

Kılavuz balinalar, en fazla kıyıya vuran balina türleri arasında. Bu hayvanların boyları yedi metreye, ağırlıkları üç tona kadar çıkabiliyor.