Avukata, çikolata içinde rüşvet suçlaması

Kocaeli Adliyesi’nde, Hakim Alper U.’ya (34) hediye olarak bıraktığı poşetten çikolata ve 2 bin 500 dolar çıkınca ‘Rüşvet’ suçlamasıyla tutuklanan Avukat Seyithan D. (53), hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre müvekkili olan R.Y.’nin davasına bakan Hakim Alper U.’nun üniversitede hocalık yaptığı dönemde öğrencisi olduğunu belirten Avukat Seyithan D., iddianamedeki ifadesinde, “Ben bu tarz şeylere tenezzül edecek bir yapıda değilim. Profesör unvanına sahibim” dedi.

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SORUŞTURMADA TUTUKLANDI Olay, 25 Kasım 2024 tarihinde Kocaeli Adliyesi’nde meydana geldi. Kocaeli 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ üyeliğinden yargılanan ve hakkında adli kontrol kararı verilen R.Y.’nin avukatı Seyithan D., davaya bakan Hakim Alper U.’nun yanına gitti. Adli kontrol kararının kaldırılmasını talep eden Avukat Seyithan D., yanında getirdiği kağıt poşeti, mahkeme başkanı Alper U.’nun odasında bırakıp çıktı. Hakim Alper U., içini kontrol ettiği poşette çikolata ve 2 bin 500 dolar olduğunu gördü. Alper U., odadan çıkan Avukat Seyithan D.’nin peşinden giderek poşeti geri verdi, ardından da kalem personeli ile tutanak tutup Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Seyithan D., 10 gün sonra tekrar Hakim Alper U.’nun yanına gidip özür diledi. Alper U., avukatı dışarı çıkarıp yaşanılan bu durumu tutanak altına aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Avukat Seyithan D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM "YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNDU" Hakim Alper U. savcılıkta verdiği ifadede Avukat Seyithan D.’nin üniversitede hocası olduğunu ve Kocaeli Adliyesi’ne atandığı için kendisini ziyaret ettiğini ifade ederek, “Görüşmemiz esnasında başka bir avukatın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulunduğunu söyledi. Ben de dosyanın Yargıtay’da olduğunu, adli kontrol kaldırma talebinin Yargıtay sonrası değerlendirileceğini söyledim. Kendisi de yeniden talepte bulunacağını ifade etti. Sonrasında odamdan ayrıldı” dedi.

"POŞETTEKİ BEYAZ ZARFTA DÖVİZ CİNSİ BANKNOTLAR GÖRDÜM" 25 Kasım 2024 tarihinde Avukat Seyithan D.’nin tekrar odasına geldiğini ifade eden Hakim Alper U., “Odama geldiği sırada elinde turuncu renkte bir karton poşet vardı. Odama girerken elindeki poşetin içerisinde çikolata olduğunu söyledi. Ben de nezaketen alıp masamın köşesine bıraktım. Yaklaşık 10 dakika odamda kalmıştı. Bu süre zarfında daha önceki yurt dışı yasağının kaldırılması talebini UYAP’tan gönderdiğini ifade etti. Ben de dosyanın Yargıtay’da olduğunu söyledim. Sonrasında odadan ayrılıp kaleme gideceğini, UYAP’tan göndermiş olduğu evrakların çıktısını alınmasını söyleyeceğini söyleyerek odamdan çıktı. Ben de poşeti merak edip araladığım sırada poşet içerisinde çikolata ve beyaz zarf içerisinde birden fazla döviz cinsi banknot paralar gördüm. Olayın şoku ile poşeti alıp odamdan çıktım ve kaleme doğru elimdeki poşetle gittim. Kendisine elimdeki poşeti uzatıp ‘Bu poşet senin’ dedim. Kendisi de poşeti aldı ve hiçbir itirazda bulunmadı” ifadelerini kullanarak önce tutanak tuttuklarını sonra da suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.

REKLAM "KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM" 4 Aralık 2024’te avukat Seyithan D.’nin tekrar yanına geldiğini ve özür dilediğini belirten Hakim Alper U., “Ben o sırada odamda tektim. Kapıya yöneldim ve dışarıya çıkmasını söyledim. Ne yüzle geldiğini kendisine ifade ettim. Yaşanan bu olay nedeniyle Seyithan D.’den bana rüşvet verdiği ve yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği için kendisinden şikayetçiyim” dedi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ Olay ile ilgili dinlenen şüpheli Seyithan D. ise “Başka bir dava için oğlumla Kocaeli Adliyesi’ne geldik. Otopark yeri bulamadık. Oğlum da beni adliye önüne bıraktı. O sırada içinde çikolata olduğunu bildiğim bir pastaneden alınan çantayı bana teslim etti. İçerisinde çikolata olduğunu biliyorum. Ben poşeti alarak arabadan indim ve oğlum da park yeri için hareket etti. Adliyeye geldiğimde oda kapısında başkanın ismini görünce, öğrencimiz olduğunu hatırladım. İçeri girdim ve beni tanıyarak buyur etti. Sohbet ettik. Kendisine bilirkişilik yaptığımı, dosyaya bir talep sunduğumuzu ancak talebimizin Yargıtay’a gönderildiğini söyledim. Kendisi de bana ‘Evet dosya Yargıtay’da, bizde değil’ dedi.

"BEN DE O EYVAH DEDİM" Mahkeme başkanı ile odasında sohbet ettiklerini ve iş ile ilgili konuşmadıklarını ifade eden Avukat Seyithan D., “Hakim Bey kalemde yanıma gelerek bana çantayı verdi. Herhangi bir şey söylemedi. Ben de çikolatayı odasında unuttuğumu zannederek başkan beyin getirdiğini düşündüm. Çantayı aldım ve kalemden ayrıldım. Oğlumu aradım ve adliyenin önüne gelmesini söyledim. Arabaya bindiğimde çantanın içerisinde baktığımda beyaz bir zarf olduğunu gördüm. Oğluma bunun ne olduğunu sorduğumda kendisinin bana ‘Benim param. Yurt dışı telefonumun kaydını yaptırmak amaçlı almıştım. Bugün dövizi bozacağım, arabayı otoparkta bırakacağız, diye poşetin içerisine koyup sana verdim’ dedi. Ben de o an ‘Eyvah’ dedim. Demek ki başkan poşeti bu yüzden iade etti diye söylendim. ‘Niye iade ettiğini anlamamıştım’ dedim. Kendisi bana ‘Baba, ben nereden bileyim. Çikolatayı sana verdim. Başkalarına vereceğini düşünmedim’ diye cevap verdi. ‘Şu aşamada izah edemem, gerekirse sonra izah ederim’ dedim. Sonra Kocaeli Adliyesi’nden ayrıldık” ifadelerini kullandı.

"2 BİN 500 DOLAR İÇİN BU DURUMA DÜŞTÜM" 4 Aralık’ta Kocaeli Adliyesi’ne gelerek başkanın yanına çıkıp durumu izah etmek istediğini belirten Seyithan D., “Ben söze başladığım sırada Başkan Bey, odasından hızlıca çıkarak kaleme doğru gitti. Ben de adliyeden ayrıldım. Daha sonra polis memuru arayarak beni davet etti. Ben bu durumdan son derece üzgünüm. Böyle bir durumun başıma geleceğine inanmazdım. Poşet içerisinde zarfta bulunan ve miktarını oğlumdan öğrendiğim 2 bin 500 dolar için bu duruma düştüm. Nasıl izah edeceğimi de bilmiyorum. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verildiği için özür diliyorum. Ben bu tarz şeylere tenezzül edecek bir yapıda değilim. Profesör unvanına sahibim. Uzun yıllar çeşitli üniversitelerde dersler verdim. Aktif olarak avukatlık yapmaktayım. Birçok TV kanallarına aktif olarak çıkmaktayım. Bunları söylememin sebebi bu tarz işlere tenezzül etmeyeceğimi anlatmak içindir. Suçsuzum. Takipsizlik kararı verilmesini istiyorum” diye konuştu.

"BABAM BANA ‘BU NE PARASI’ DİYE SORDU" Savcılıkta tanık olarak dinlenen Seyithan D.’nin oğlu O.S.D., “Evimizin yakınında bulunan pastaneden çikolata aldım. Evden de 2 bin 500 dolar nakit paramı almıştım. Sonra Kocaeli Adliyesi’ne gittik. Aracın içerisindeki çikolatayı ve içinde döviz bulunan zarfı arabada bırakmak istemediğimden babama poşeti verdim. ‘Bu poşet sende dursun ben senden alırım’ dedim. Çikolatayı babamın ikram edeceğini bilmiyordum. Babamın arabaya bindiğinde ‘Bunda para mı vardı’ şeklinde serzenişte bulunduğunu hatırlıyorum. Ruh halinin de kötü olduğunu gözlemledim. Daha sonra babam bana ‘Bu ne parası’ diye sordu. Ben de ‘Yurt dışından aldığım telefonları kaydedeceğim, onun için aldım. Döviz bozduracağım, eşimin ve benim telefonumun kaydını yapacağım’ şeklinde cevap verdim. Evin içerisinde parayı beyaz zarfa koydum. Bu beyaz zarfı da ceketimin cebine koydum. Asıl amacım otoparka arabayı park ettiğimde bu paranın araçta olmamasını sağlamaktı” dedi. Babasının poşet içerisinde para olduğunu bilmediğini söyleyen O.S.D., “Zarfın bile poşette olduğundan habersizdi. Ben gayri ihtiyarı olarak poşetin içerisine zarfı koydum. Çikolatanın ikram edilme olasılığını hiç düşünmedim. Çikolatayı kendim yiyecektim” ifadelerini kullandı.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ Cumhuriyet savcısı iddianamesinde, kağıt çantanın fiziksel görüntüsü soruşturma dosyasından incelendiğinde içerisinde döviz olan zarfın bu çanta içerisinde kolaylıkla fark edilebileceği değerlendirmesinde bulundu. Şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcı, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli delil bulunduğunu ifade ederek Seyithan D.’nin ‘Rüşvet’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Seyithan D.’nin yargılanması 6 Mart’ta başlanacak.