Müge Anlı canlı yayında avukat Rahmi Özkan gözyaşlarına boğuldu. Geçtiğimiz hafta 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'u akciğer kanserinden kaybeden Rahmi Özkan, 26 Aralık Perşembe yayınlanan yeni bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Torununun vefatıyla ilgili konuşmakta güçlük çeken Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.

RAHMİ ÖZKAN'IN TORUNUN ÖLÜMÜ NEDENİ NEDİR?

Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan’ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koleji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu.

İlk ve orta eğitimini Siverek ilçesinde, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladı.

1958 yılında İstanbul Üniversitesi'ne başlayan Özkan, fakültedeki öğrenci derneklerinde aktif rol aldığı sosyal çalışmalar sonucu önce hukuk fakültesi talebe derneğinde görev almış ve daha sonra da 1961 yılında Milli Türk Talebe Birliği İstanbul icra konseyi başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirmiştir.

Bu vazifesini yürütürken MTTB'yi temsilen Ankara da devlet ricali ile çeşitli çalışmalarda bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Çankaya köşkünde temaslarda bulunmuştur.

1961 Anayasası halk oylamasına sunulmadan önce Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961'de saat 21:50 – 22:00 arası yaptığı konuşmayla anayasaya evet kampanyasını başlatmıştır.

1966 yılında Hukuk Fakültesi'nde derslerine dönerek 1969 yılının Şubat ayında mezun oldu.

1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Kendini tamamen ceza davalarına yöneltmiş ve ceza avukatlığı konusunda da adından sıkça bahsettirmiştir.

Özkan, şuan Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında danışman avukat olarak görev yapmaktadır.

Rahmi Özkan evli ve iki çocuk babasıdır.