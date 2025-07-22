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        Haberler Gündem Güncel Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı! | Son dakika haberleri

        Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı!

        Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir'e yönelik tehditte önemli bir gelişme yaşandı. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:20
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        Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı!
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        Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü olaya ilişkin iki sanığın yargılandığı dava devam ederken, mağdur ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, davanın sanıklarıyla bağlantılı kişilerden tehdit aldığını açıklamıştı.

        Ailesine ve kendine yönelik tehditlerin ardından suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Epözdemir, failin gözaltına alınıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

        Epözdemir, bugün yaptığı paylaşımda tehdidi savuran kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Epözdemir şunları kaydetti: "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi."

        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
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        Fotoğraf: AA

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