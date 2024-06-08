Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Avrupalı karavancılardan Türkiye turu

        Avrupalı karavancılardan Türkiye turu

        Almanya ve İsviçre'den 13 karavanla Türkiye'ye gelen 26 turist, 45 günlük gezi kapsamında Kastamonu'nun Daday ilçesine geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupalı karavancılardan Türkiye turu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de buluşan ve karavanla tura çıkan 26 turist, yedi coğrafi bölgede birçok yeri gezdikten sonra Daday'daki Balabanağa Konağı'nı ziyaret etti.

        Yaklaşık 40 gün önce Çanakkale'den Türkiye turuna başlayan 26 kişilik karavan ekibi, Kastamonu'da konakladıktan sonra Bartın'a geçecek. Daha sonra İstanbul turu yapacak karavan ekibi ardından Türkiye'den ayrılacak.

        İsviçre'den gelen Jörg Bünter, gazetecilere, çok eğlendiğini ifade etti. Harika ve sürprizleri bol bir tur yaşadıklarını belirten Bünter, "Türkiye'yi o kadar çok gezdik ki nereleri gezdiğimizi hatırlayamıyorum ama inanılmaz izlenimlerimiz oldu. Kastamonu'nun sadece içinden geçtik ama yoldan geçerken inanılmaz manzaralar gördük" dedi.

        REKLAM

        Tura İsviçre'den katılan Suzanna Mafli ise tura eşiyle çıktığını anlattı.

        Çok güzel şeyler gördüklerini ve deneyimlediklerini dile getiren Mafli, "Hayvanları, güzel manzaraları, gezilmesi gereken yerleri, antik şehirleri gördük. Daha önce bir kez gelmiştim, o da kısa bir İstanbul turuydu. O zaman otelde kalmıştık. Şimdi karavanımızla geldik ve Türkiye'yi daha yoğun gezme fırsatımız oldu. En çok beğendiğim yer, Kapadokya oldu" ifadelerini kullandı.

        Almanya'dan gelen Tomas Hering de grubun sorumlusu olduğunu kaydetti.

        Geçen yıl 10 karavanla geldiklerini bildiren Hering, "Şimdi 13 araçla yeniden geldik. O kadar çok hoşumuza gitti ki bu turu yeniden yapma gereği duyduk. Eylül ayında tekrar geleceğiz, o zaman daha kalabalık bir grup olacağız. Kastamonu'dan sadece geçtik, gezme fırsatımız olmadı ama izlenimlerimiz mükemmel. Gelirken yol kenarındaki çeltik tarlaları, manzaralar harikaydı." diye konuştu.

        Kafileye Türkiye turlarında rehberlik yapan Levent Bilgiç ise turun 40. gününde olduklarını söyledi.

        REKLAM

        Amasra ve Safranbolu gezilerinin ardından son 2 günü İstanbul'da değerlendireceklerini anlatan Bilgiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Daha sonra misaferlerimizi yolcu etmeyi düşünüyoruz. Türkiye'mizi beğenmemek mümkün mü? Biz de elimizden geldiğince memleketin tanıtımına katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Sadece klasik turlardaki gibi otobüslerle gezilen bir tur değil. Herkes kendi karavanlarıyla gelmiş. Dolayısıyla rahat rahat geziyoruz. Truva'dan başladık, Bergama'yı, Efes'i gezdik. Bunlar zaten dünya genelinde duyulmuş alanlar. Daha sonra Pamukkale'yi gezdik. Dalyan'a gidip kaplumbağaları gördük, bot turları yaptık. Oradan devam edip Çıralı'da kaldık. Antalya'yı gezdik, Konya'yı, Mevlana'yı tanıdık. Daha sonra Kapadokya'yı gezdik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra buraya geldik."

        Turistlerin Kastamonu'da konakladığı yerin sahibi Nahide Oğuzbalaban​​​​​​​ ise turistleri Kastamonu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Yöresel yemekleri tanıttıklarını ve çok beğenildiğini ifade eden Oğuzbalaban, "Bugün de etli ekmek, siyez bulgur pilavı istediler. Yöresel içeceklerimizden ikram edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avrupalı karavancılar
        #kastamonu
        #daday
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa