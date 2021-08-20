A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da katıldığı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 32. kez düzenlenecek olan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4 grupta 24 takım mücadele edecek. İşte voleybol tutkunlarının merakla takip ettiği Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları, maç tarihleri ve Türkiye A Milli Voleybol Takımı kadrosu...
AVRUPA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN? İŞTE TARİHLER...
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan 18 Ağustos Çarşamba akşamı başladı. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 NEREDE OYNANACAK?
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak.
AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 GRUPLARI VE TAKIMLAR
Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.
2021 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
18 Ağustos:
20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU!
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
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