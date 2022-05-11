Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, son olarak 2011 yılında faiz artıran kuruluşun, gelecek çeyrek başında bitecek tahvil alımlarından birkaç hafta sonra politika faizini yükseltebileceği sinyalini verdi.
Slovenya'da bir konuşma yapan Lagarde, "İlk faiz artırımı, net varlık alımlarının sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşecek" dedi ancak 'bir süre' konusunda tam olarak mutabık olunmadığını ancak kendisinin birkaç hafta anlamında çok net olduğunu söyledi.
İlk faiz artış sonrası para politikasında kademeli normalleşmeyi savunan Lagarde'ın dışındaki üyeler temmuz ayını işaret ediyor.
Avrupa'da enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 olan enflasyon hedefinin dört katına çıkmasının ardından 21 Temmuz'da yapılacak toplantı öncesi pekçok üye faizlerin artırılması yönünde görüş bildirmiş, Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya başlamasına atıfta bulunmuştu.
Avrupa'da son faiz artışı 2011 yılında olurken, 2014 yılında reel faiz ekside. Para piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ve eylül toplantılarında toplamda 50 baz puan faiz artırmasını bekliyor, analistler yıl sonunda bir artış daha olabileceğini belirtiyor. İki yıllık beklenti ise yüzde 1.5 dolayında.
ECB üyelerinden Frank Elderson, yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının büyümeyi yavaşlatması ve fiyatları artırması nedeniyle Euro Bölgesi'nde resesyon riskini ikinci plana ittiğini ve Temmuz ayında faizlerin rekor düşük seviyelerden yükseltilebileceğini söylemişti.
Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel de varlık alımlarının bitirilmesinin ardından 'zamanında' bir faiz artışına yeşil ışık yakarken, Fransa'da da yaz sonrası kademeli artış beklentisi hakim.
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